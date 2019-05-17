«Как такое в голову может прийти?»: Плюсы и минусы покупки LADA Granta FL с АКПП обсудили в сети

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Автомобилисты попытались убедить водителя в том, что приобретение «Гранты» – довольно неоднозначный шаг.

В сообществе «грантоводов» в соцсети «ВКонтакте» накануне разгорелось жаркое обсуждение. Началось все с того, что один из водителей попросил совета – стоит ли приобретать LADA Granta FL с автоматической коробкой передач. Будущему автовладельцу стало интересно, какие слабые и сильные стороны есть у данной модели, да и захотелось определиться, не пожалеет ли он о своей покупке.

Комментаторы в сети попытались определить главные плюсы и минусы приобретения новой LADA Granta FL с АКПП. Предостаточно тех людей, которые считают, что нет нужды покупать «Гранту», поскольку проще уже доплатить небольшую сумму денег, взяв себе LADA Vesta, однако и тут все совсем не так однозначно, ведь «Веста» будет в базовой комплектации, в то время как Granta FL почти за те же деньги – в «топе».

«Как такое в голову может прийти? Лучше доплати 70 000 рублей и Весту возьми», «Человеку нужна нормально оснащенная Гранта, а не Пустая веста. Каждому своё, как по мне, Веста попросторнее, Гранта покомпактнее» – мнения автолюбителей в сети кардинально разделились. В то же время, «автомата» на LADA Vesta все ещё нет, но водители уточняют, что и с роботизированной коробкой передач – можно жить, и нужно лишь к ней привыкнуть.

Если не сравнивать LADA Granta FL c её «старшей сестрой», то достоинств у данной модели окажется куда больше, чем недостатков. АКПП – надежная и проверенная временем, требует замены масла раз в 50 000 км, расход – не самый большой, и на трассе достигает скромных 5-6 литров. В целом, считают комментаторы, новая «Гранта» отлично подойдёт тем, кому нужна машина для спокойной и тихой езды.