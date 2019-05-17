«Пусть лучше кронштейн гниёт, чем кузов»: Почему можно не бояться ржавчины на Renault Duster – сеть

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На 3-летнем кроссовере водитель обнаружил серьезный очаг коррозии, но его заверили, что беспокоиться тут не о чем.

О своей находке владелец Renault Duster 2016 года выпуска рассказал в тематическом сообществе, посвященном этому популярному кроссоверу. Автомобиль недовольного водителя собирали в Эстонии, потому он решил узнать у комментаторов с аналогичной машиной, наблюдали ли они у себя такую ситуацию, или же это ему так не повезло. И как оказалось, такой ржавчины на кроссовере можно совсем не бояться.

В этом убеждены комментаторы в сети, рассказавшие, что ржавеющий потихоньку кронштейн Renault Duster, о котором и шла речь – это вполне нормально, поскольку и коррозией-то назвать данное явление будет очень сложно, ведь всё это лишь обыкновенная химия. «Нормально. Нержавейка взаимодействует с черным металлом, последний коррозирует. Уж пусть лучше кронштейны, чем кузов», – убеждены отечественные автомобилисты.

В то же время, во всем остальном к Renault Duster претензий нет никаких, да и водитель указал сразу, что родной «антикор» в целом – весьма хорош, нет ни малейших «рыжиков» или предпосылок для их появления. Так что, несмотря на ржавеющий кронштейн, может идти речь о том, что 3-летний «Дастер» водителя устраивает целиком и полностью, а с подгнивающей деталью проблем возникнуть не должно: «На век вашего авто – кронштейна хватит».

Впрочем, в том случае, если водитель захочет избавиться от рыжего налёта, ему предложили несколько действенных методов, которые помогут очистить злополучный кронштейн Renault Duster: «Антигравийкой обработай, в несколько слоёв», «Мазут поможет, всю тачку пролил. Ну только без фанатизма конечно же».