«Жидкости вовремя меняй – будет тебе счастье»: Что делать с подержанной KIA Rio сразу после покупки – сеть

Сегодня, 14:53

Комментаторы заверили водителя, что «кореец» сможет его приятно удивить своей надежностью.

Впрочем, для этого понадобится правильный уход, о чем в сообществе любителей KIA Rio рассказали автомобилисты. Один из них поинтересовался, что нужно делать с подержанным «Рио» сразу после покупки – пробег составляет немаленькие 88 000 километров, потому водителю было крайне важно проведение самого необходимого обслуживания: «Пора ли менять жидкости? Как быть с клапанами, ремнем и всем прочим?».

На все эти вопросы автомобилисты в сети ответили достаточно обнадеживающе. Заверив водителя, что нет нужды для беспокойства, поскольку клапана трогать ещё определенно рано, и они спокойно проезжают 100-110 тыс. километров, а вот с ремнём ГРМ все может быть несколько сложнее, и тут уже зависит от его состояния: «Ты сам оцени, не поистаскался ли он ещё. Если все нормально – не лезь лишний раз, целее будет».