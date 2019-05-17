«Жидкости вовремя меняй – будет тебе счастье»: Что делать с подержанной KIA Rio сразу после покупки – сеть

Комментаторы заверили водителя, что «кореец» сможет его приятно удивить своей надежностью.
Впрочем, для этого понадобится правильный уход, о чем в сообществе любителей KIA Rio рассказали автомобилисты. Один из них поинтересовался, что нужно делать с подержанным «Рио» сразу после покупки – пробег составляет немаленькие 88 000 километров, потому водителю было крайне важно проведение самого необходимого обслуживания: «Пора ли менять жидкости? Как быть с клапанами, ремнем и всем прочим?».
На все эти вопросы автомобилисты в сети ответили достаточно обнадеживающе. Заверив водителя, что нет нужды для беспокойства, поскольку клапана трогать ещё определенно рано, и они спокойно проезжают 100-110 тыс. километров, а вот с ремнём ГРМ все может быть несколько сложнее, и тут уже зависит от его состояния: «Ты сам оцени, не поистаскался ли он ещё. Если все нормально – не лезь лишний раз, целее будет».
Комментаторы похвастались тем, что их KIA Rio, приобретенный в похожих условиях, верой и правдой служил им по нескольку лет, и в некоторых случаях – был даже крайне непривередлив к обслуживанию и замене расходных материалов: «150 000 км проехал – жидкости не менял», «Есть примеры, как корейцы проезжали под 600 000 километров без замены антифриза», «Жидкости вовремя меняй главное – и будет тебе счастье».