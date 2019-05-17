«Таз» или «кореец»: Выбор между LADA Vesta SW Cross и Kia Ceed SW обсудили в сети

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Сегодня отечественный кросс-универсал в «базе» предлагается примерно за 800 000 рублей, тогда как за «корейца» придётся доплатить 300 000 рублей. Стоит ли переплачивать за иномарку, обсудили автомобилисты.

Большинство участников одного из автомобильных форумов при обсуждении LADA Vesta SW Cross и Kia Ceed SW сошлись на мнении, что приобретать автомобиль в минимальной комплектации не имеет смысла. Тем более, как отметил один водителей, владевший хэтчбеком Ceed, его 1,4-литровый мотор выдаёт всего 100 лошадиных сил и обеспечивает довольно динамику, которой не хватает даже в городе. То же самое автомобилисты говорят о младшем «вазовском» двигателе объёмом 1,6 л.

Если рассматривать корейский универсал с 1,6-литровым 128-сильным двигателем, то стоимость авто составит уже минимум 1 129 900 рублей. За «автомат» нужно будет доплатить ещё 40 тысяч. В «топе» ценник модели переваливает за полтора миллиона, причём под капотом будет стоять мощный 1.4 Turbo-GDI с отдачей в 140 «лошадок», который сочетается с 7-ступенчатым «роботом».

Продолжение... «Катализатор разваливается быстрее»: Плюсы и минусы Hyundai Creta с 2,0-литровым мотором обсудили в сети Один из водителей решил собрать статистику, дабы выявить реальные достоинства и недостатки «Креты» с двигателем G4NA 2.0. Пользователи отмечают, что лучше отдать предпочтение новому Ceed, если бюджет позволяет, так как он будет комфортнее и надёжнее. Также «кореец» выигрывает в плане эргономики и качества материалов. Однако неоспоримым плюсом LADA Vesta SW Cross является более высокий клиренс. Кроме того, российский автомобиль обладает отличной подвеской, но этот плюс, как считают автолюбители, перечёркивает «ватное» рулевое управление.

Впрочем, нашлись и те, кого разочаровал Ceed SW. Так, к минусам корейской модели стоит отнести слабое ЛКП и низкий дорожный просвет.