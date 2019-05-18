«Стало приятно ею управлять»: Владельца LADA Vesta удивил результат после замены стабилизатора

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Он и подумать не мог, что сумеет так просто избавиться от главного недостатка «Весты» после двух лет эксплуатации.

Своим опытом автор поделился на канале «Веста Х». Он рассказал, что, как и многие другие владельцы LADA Vesta, долгое время страдал от стука и скрипов подвески. Но спустя 45 тысяч км пробега владелец обратился со своей проблемой к дилеру, где ему по гарантии заменили стабилизатор, поставив новую версию 4-й генерации. Результат замены стабилизатора его удивил: внезапно пропали все скрипы, стуки, и даже управляемость «Лады Весты» улучшилась. «Просто сказка, стало приятно ею управлять», – отметил он. – «Если есть возможность – ставьте новый стабилизатор».

Также он отметил, что за годы эксплуатации LADA Vesta успел по достоинству оценить полезную функцию запирания дверей при повышении скорости до 10 км/ч, приятный белый цвет подсветки, подогрев сидений, которые быстро нагреваются, большое багажное отделение, неплохая шумоизоляция и просторный салон, где ему удобно сидеть даже с ростом в 1,85 м.

В комментариях к отзыву автор добавил, что при покупке расход топлива по городу составлял 10 литров и 8 литров по трассе. На нынешнем же пробеге выходит 8,5 л в городе и 6,9 л по трассе.

Однако владелец «Весты» уточнил, что в следующий раз купит автомобиль с климатической установкой, поскольку кондиционер и печка в этой комплектации его не устраивают: салон греется либо очень сильно, либо недостаточно. Фиксаторы дверей тоже оставляют желать лучшего.

При этом автомобиль автора устраивает даже с учетом перечисленных минусов, и на его надежность за 2 года использования он пожаловаться не может. «За эти деньги лучше купить Весту, чем б/ушную иномарку», – заявил он.