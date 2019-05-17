«Кража займёт считанные секунды»: Нюансы по защите KIA Sportage от угона раскрыл эксперт

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Автомеханик объяснил, какими уязвимыми моментами наделён популярный корейский кроссовер.

На своём канале «AUTOSECURITY – Студия антиугона», эксперт решил поделиться некоторыми нюансами, которые важны для защиты KIA Sportage. Оказывается, по VIN-коду, который зачастую виден под лобовым стеклом, злоумышленникам не составляет труда сделать дубликат ключа, после чего, совершив несколько нехитрых действий, угонщик преспокойно сможет оказаться внутри машины.

«Кража займёт считанные секунды», – объясняет механик, уточняя, что зачастую злоумышленники пользуются самым простым, однако вместе с тем – и крайне эффективным способом угона KIA Sportage, при котором им даже не нужны сложные устройства и механизмы: достаточно лишь просунуть крючок в зазор между крылом и водительской дверью, а затем – поддеть один из контактов, после чего замок спокойно откроется, а «сигналка» – не сработает.

«Ни одна сигнализация таким образом не увидит открытия двери», – рассказывает эксперт, объясняя, что после попадания в салон, угонщики чаще всего отключают питание блока сигнального устройства KIA Sportage, и в результате «сигналка больше никогда не закричит». Потому специалист советует озаботиться установкой антиугонной системы, предусматривающей данный недостаток.

При том, уязвимым остается даже передняя пассажирская дверь KIA Sportage, которая лишена личинки ключа, и дубликат угонщикам тут не помощник, однако, с другой стороны, отключив сигнализацию через зазор в кузове, ничто не помешает злоумышленникам разбить стекло и открыть дверь уже изнутри: «Потому будьте максимально внимательными, ставьте дополнительную защиту и на эту дверь».