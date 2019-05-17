«И бит, и крашен»: Как на «вторичке» определить KIA Rio после ДТП – блогер

Сегодня, 16:18

Популярные обзорщики поделились рекомендациями о том, как не нарваться на настоящий «автохлам».

Блогеры с канала «Авто.ру» на живом примере решили подробно объяснить, как можно выявить «подставу» при покупке KIA Rio на вторичном рынке. Им попался «кореец» 2018 года выпуска с пробегом всего лишь в 2 400 км, за который владелец планировал выручить 985 000 рублей. Высокий ценник он оправдывал тем, что машина имеет комплектацию из разряда «полный фарш», да и в целом её состояние якобы близится к идеальному.

Что примечательно, продавец решил умолчать о том, что было с KIA Rio до этого – потому в голову блогеров закралось подозрение, что автомобиль может быть после ДТП, или же водитель просто пытается набить цену. И действительно, беглого осмотра машины хватило для того, чтобы понять – как минимум в серьезной аварии этот «кореец» умудрился побывать.

Удар пришёлся на переднее правое крыло, что стало видно невооруженным глазом экспертов. На лонжероне этого же колеса обнаружились еле видные белые засечки, намекавшие на то, что с этим KIA Rio нужно быть максимально осторожным и подозрительным, ведь это значит, что амортизационная стойка существенно сместилась во время удара.

«И бит, и крашен», – удивляются автолюбители, не понимая, по каким причинам водитель мог решить выставить столь высокий ценник на этот злосчастный KIA Rio. Дальнейший осмотр лишь помог определить, что даже салон не избежал повреждений, поскольку кожа на торпеде и на бардачке – явно отличалась по цвету: «Машина явно стрелянная».