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Универсал наделен увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом как у кроссовера. В ближайшее время в Тольятти раскроют прайс на новинку.

«АвтоВАЗ» начал отгрузку вседорожной LADA Granta Cross. Об этом говорят видеоролики и фотографии, появившиеся накануне в социальных сетях. Пользователи запечатлели новые машины транспортируемыми автовозом и стоящими на парковке дилера.

На данный момент нет подробностей о комплектациях LADA Granta Cross. Известно, что автомобиль будет продаваться с двигателями 1.6 на 8 и 16 клапанов. Из производительность соотвтественно равна 87 и 106 л.с. Машина комплектуется механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией.

Стоимость LADA Granta Cross неизвестна, но нет сомнений в том, что ее ценник будет выше, чем у обычного универсала. Последний доступен минимум за 397 710 рублей. В базовой версии автомобиль оснащается водительским эйрбэгом, креплениями для детских кресел ISOFIX, системой блокировки задних дверей от открывания детьми, иммобилайзером, ДХО, комплексом ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, EBD и BAS. Максимальная комплектация «сарая» стоит 566 820 рублей. В «топовом» исполнении машина имеет такое же оснащение, как и базовая машина, но дополнена эйрбэгом переднего пассажира, тремя подголовниками на заднем диване и противотуманными фарами.