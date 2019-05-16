«От Камазов спасу нет»: «Грантоводы» обсудили защиту «передка» LADA Granta от гравия

Сегодня, 17:07

На тематическом форуме автомобилист поинтересовался насчет целесообразности использования «мухобойки» или бронепленки, а опытные автолюбители категорически отвергли оба варианта, предложив свой.

«Грантоводы» обсудили защиту «передка» LADA Granta от гравия после того, как владелец отечественного «бюджетника» сообщил, что на дорогах «от Камазов спасу нет», из-под машин вылетают мелкие камни, они царапают машину, весь капот побитый, а потому, инициатор дискуссии заинтересован применением «мухобойки».

В ответ на это пользователи заявили, что мухобойку лучше не использовать. Невзирая на то, что она способна уберечь от гравия ЛКП на капоте, ее использование, по словам опытных автомобилистов, может привести к преждевременной коррозии защищенной части кузова, если она уже имеет повреждения, нанесенные камнями и другими частицами.

Инициатор дискуссии также сообщил, что ему советовали бронепленку, и он рассматривает ее, как один из вариантов защиты передней части «Гранты». Однако бронепленку опытные автомобилисты тоже не рекомендуют использовать, так как под ней краска быстрее выцветает.

«Грантоводы» сошлись на том, что лучшим решением в вышеописанной ситуации будет не совсем защита. Автомобилисты советуют использовать специальный автомаркер в цвет кузова, и им подкрашивать сколы. Он представляет собой эмаль, которая наносится на поврежденные участки кисточкой.

Стоит сказать, что у бронепленки нашлись приверженцы на форуме, которые утверждают, что довольны ею, и она не доставляет проблем. Однако многие автомобилисты настаивают на том, что эта пленка не защищает ЛКП настолько, чтобы на нее тратиться. Кроме того, автолюбители отмечают, что, если и использовать бронепленку, то наилучшего качества, так как дешевая потом сложно отклеивается, из-за чего нередко именно ее демонтаж портит лакокрасочное покрытие.