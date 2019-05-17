И близко не стоит: Эксперт рассказал, чем старенький Hyundai Accent лучше LADA Priora

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Обзорщик убежден, что по качеству отечественный «таз» с корейским седаном сравниться не может.

В обзоре Сергея Смирнова представлен старенький Hyundai Accent 2007 года выпуска, и водитель считает, что в ценовой категории данный автомобиль на «вторичке» является прямым конкурентом LADA Priora. Причём блогер подчеркивает, что предпочесть «корейцу» российское авто – глупо: «Приору покупают потому, что она может уделать Акцент по динамике. Ну и что? Уделает 30 раз и умрёт, на капиталку повезёте».

Автомобилист убежден, что в плане надежности LADA Priora и близко не стоит с Hyundai Accent, ведь корейский седан способен без особых вложений проехать несколько сотен тысяч километров – если ухаживать за ним на должном уровне, конечно же.

«Он убогий внешне, убогий по салону, затюнинговать его нельзя, но зато с ним ты никогда не встрянешь на бабки. Он никогда не будет делать тебе мозги», – восхищается автовладелец.

Старенький Hyundai Accent хорош ещё и тем, что на вторичном рынке их до сих пор продаётся впечатляющее количество, и зачастую, в цене они падают очень медленно, благодаря чему можно не бояться потратить на машину условные 250-300 тысяч рублей – спустя пару лет её получится перепродать с потерей, максимум, 10 процентов от стоимости: «Она определенно лучше, чем Приора. Не обсуждается!».