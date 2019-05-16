«Зачем вот эти извращения?»: Блогер откровенно рассказал, чем ему не нравится KIA Sportage

Сегодня, 15:55

По сравнению с предыдущими автомобилями водителя, у «корейца» есть серьёзные проблемы с водительским креслом.

По крайней мере, так считает обзорщик с YouTube-канала «Купить Корейца», который в своём видео решил рассказать о том, что ему не нравится в KIA Sportage. Несущественных недостатков, о которых блогер даже не вспоминает каждый день, у кроссовера хватает, но есть две темы, которые его действительно бесят.

Первая из них – расход топлива. Водитель не уделил данной проблеме KIA Sportage слишком много времени, обозначив сразу, что показатель в 14,3 литра на 100 километров он считает недопустимым, после чего было решено перейти к главному недостатку «корейца», из-за которого водитель буквально места себе не находит.

Речь идёт о неадекватно реализованной системе поясничной поддержки. Если само сиденье можно без проблем двигать взад и вперёд при помощи маленького рычага, то наклон спинки – нет, ведь создатели KIA Sportage придумали для водителей идею получше – угол можно поменять, повернув несколько раз маленькую шайбу, расположенную сбоку сиденья.

«24 секунды нужно вращать эту шайбу, чтобы разложить спинку целиком. Зачем вот эти извращения?», – резонно недоумевает водитель. По его словам, ему неоднократно приходилось резко менять наклон спинки на предыдущих своих автомобилях, по нажатию одной лишь кнопки, а на KIA Sportage он этого сделать не может, из-за чего владельцу кроссовера приходитсмуя постоянно мучиться.