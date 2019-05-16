«Как они докатились до этого?!»: Что не так с новой Toyota Corolla 2019, рассказал автовладелец

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Автомобилист искренне не понимает, за какие заслуги «японец» удостоился шильдика Toyota.

На одном из авто-форумов в сети, водитель рассказал, что ему довелось посидеть в новой Toyota Corolla 2019 года выпуска. И он считает, что данная модель получилась откровенно неудачной. Причин для такого негодования – несколько, и самая главная из них заключается в том, что автолюбитель владел «Короллой» 2006 года выпуска, и эта машина устраивала его целиком и полностью, а то, что сделали с новым поколением, по мнению водителя, полный провал.

Продолжение... «Зачем вот эти извращения?»: Блогер откровенно рассказал, чем ему не нравится KIA Sportage По сравнению с предыдущими автомобилями водителя, у «корейца» есть серьёзные проблемы с водительским креслом. «Шикарная машина была, до сих пор вспоминаю только с теплом. Как они докатились до этого?!», – возмущается комментатор, а затем начинает перечислять основные проблемные моменты данной модели.

По словам автомобилиста, Toyota Corolla стала хуже едва ли не по большинству параметров. Продуманность интерьера и его функциональность – пострадали в пользу современных материалов, а качество сборки, судя по всему, выполнено не на лучшем уровне.

Данный факт водитель понял, когда обнаружил 4 болта, торчащих из подлокотника. Их даже ничем не прикрыли, так что водителю или переднему пассажиру в любой момент могло бы не повезти зацепиться рукой о шляпку или же поцарапать экран смартфона. «После зазора толщиной с палец между дверью и торпедой, после тряпичных дверей – мне стало ясно, что у Toyota Corolla уже просто подходит возраст».