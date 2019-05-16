«Гадят по мелочи»: Отношение угонщиков к LADA Vesta обсудили в сети

Сегодня, 14:04

Автовладельцы рассказали о том, какой интерес из себя представляет «Веста» для злоумышленников.

В сообществе «ВКонтакте» об автомобиле LADA Vesta, комментаторы решили обсудить отношение угонщиков к машине, а также поделились своими наблюдениями о том, что именно в «Весте» – наиболее уязвимое. Несмотря на то, что зачастую хорошо угоняют абсолютное большинство ходовых автомобилей, российский бестселлер эта участь обошла стороной.

По крайней мере, в этом убеждены автолюбители, которые шутят о том, что с LADA Vesta попросту связываться никто не хочет – себе дороже: «Угнал, а потом мучайся, то втулки воют, то коробка», «Та кому она нужна – в салон залезут если, так сами денег ещё оставят». Один из водителей даже рассказал, что вот уже более двух лет спокойно передвигается по городу и оставляет свою машину на улице, при том, что у него установлена лишь штатная сигнализация.

Впрочем, не обошлось и без некоторых проблемных моментов, ведь оказалось, что LADA Vesta всё-таки страдает от угонщиков, хоть и не в той же степени, что большинство других машин. «Не угоняют их почти, только гадят по мелочи. Снимают лопухи зеркал и колёс, дергают колпачки с кроссов, а также декоративные крышечки, закрывающие замок», – подвёл итог автовладелец.