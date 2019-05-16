«Почему так дорого?»: О расходах на годовое содержание Toyota Land Cruiser Prado рассказал блогер

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Затраты на практически беспроблемного «Прадика» по итогам года образовали кругленькую сумму.

Toyota Land Cruiser Prado популярный блогер Стас Астафьев приобрёл для своего отца почти год назад, и теперь обзорщик решил, что можно рассказать о расходах на его содержание, дабы «раскрыть глаза» тем людям, кто покупая «Прадик» ожидает от него полного отсутствия необходимости вложений разного рода.

Между тем, сразу после покупки водитель решил отвезти Toyota Land Cruiser Prado на сервисное обслуживание: заменить масло в коробке и провести другие стандартные работы. Всё обслуживание обошлось ему в 30 000 рублей, при том, что за одно только масло он заплатил 15 тысяч. Далее, спустя пару месяцев езды, в зад машине въехал другой автомобиль, и ситуацию получилось решить полюбовно.

На задний бампер для «Прадика» пришлось потратить 50 000 рублей, потому что блогер не хотел приобретать неоригинальные детали. За покраску и замену пластмассовой накладки номерного знака, водитель расстался ещё с 12 000 рублей. Некоторое время спустя, решено было заменить головную оптику (10 000 рублей) и поставить новый комплект резины (ещё 27 000).

«Почему так дорого? Да потому что автомобиль этот очень качественный, японский. Потому заменив деталь один раз – второго раза попросту и не будет вовсе», – подвёл итог обзорщик.