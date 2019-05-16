«Какие-то очень дорогие нанотехнологии»: В сети высмеяли владельца Hyundai Creta за покрытие машины стеклокерамикой

Сегодня, 11:45

Автолюбитель рассказал о плюсах доработки на форуме, посвященном кроссоверу, однако реакция других автомобилистов на отзыв «коллеги» оказалась неожиданной.

Один из «кретаводов» сообщил на форуме, что побывал у дилера в рамках второго ТО, и сделал своему Hyundai Creta покрытие кузова и окон японской стеклокерамикой, что стоит почти 38 тысяч рублей. «Официалы» уверяют, что данного покрытия хватит минимум на два года.

По словам рассказчика, он доволен доработкой своей машины. Автомобилист утверждает, что благодаря покрытию машина блестит, цвет покраски смотрится глубже и автомобиль легче мыть.

Стоит сказать, что «кретаводы» высмеяли владельца Hyundai Creta за покрытие машины стеклокерамикой. Форумчане удивились стоимости такой услуги, и никто из них не отреагировал положительно на отзыв «коллеги». По этому поводу один из пользователей написал на форуме: «Какие-то очень дорогие нанотехнологии».

Продолжение... «Гадят по мелочи»: Отношение угонщиков к LADA Vesta обсудили в сети Автовладельцы рассказали о том, какой интерес из себя представляет «Веста» для злоумышленников. Другой собеседник написал: «Верят русские люди в чудеса».

Судя по всему, эффективность покрытия машины стеклокерамикой не оправдана. Более того, некоторые форумчане вообще не верят, что рассказчик воспользовался такой услугой, и написал о ней на форуме ради спама.

К слову, недавно был представлен кроссовер Hyundai Creta второго поколения. Автомобиль показали в Китае и, судя по всему, КНР станет первым рынком для новинки. Примечательно, что в России не оценили новый облик «корейца», и не ждут его на рынке. Вместо это потребитель РФ довольствуется нынешней «Кретой» и ждет ее фейслифтинг. Если второе поколение Hyundai Creta и появится в России, то уже в следующем десятилетии.