«Глупее вопроса не слышал»: «Гениальный» способ борьбы с перегревом тормозов ВАЗ-2107 «взорвал» сеть

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Владелец «семёрки» поразил автомобилистов странной идеей.

Перегрев тормозов – знакомая проблема для владельцев автомобилей ВАЗ, особенно тех, кто любит агрессивный стиль езды. Именно поэтому автомобилисты ищут способы её решения повсеместно. И если некоторые прибегают к ремонтному вмешательству профессиональных мастеров, то другие пытаются решить её самостоятельно.

В соцсети «ВКонтакте», в сообществе для водителей ВАЗ-2107, один из автовладельцев написал о том, что тормозные диски его автомобиля сильно нагреваются. В поиске способа борьбы с данной проблемой он задал «тазоводам» вопрос, что будет, если самостоятельно вырезать в них отверстие. Такое решение просто «взорвало» сеть, и комментаторы от души посмеялись над «гениальной» идеей.

«Глупее вопроса не слышал», «Много дурацких вопросов было, но такого ещё не было», «В голове у себя отверстия заляпайте лучше», – поражаются пользователи.

Другие комментаторы объяснили владельцу ВАЗ-2107, почему заниматься таким вмешательством в тормозные диски – глупая затея. Отмечается, что если проделать в них отверстие, то за месяц уйдёт несколько комплектов колодок. Более того, «продырявленные» диски проработают до первых дождей, а когда автомобиль заедет в лужу при торможении – диски просто-напросто лопнут.

Ещё один автовладелец посоветовал «тазоводу» приобрести тормозные диски с перфорацией. Другой пользователь возразил и написал, что в них нет толку, потому что они не вентилируемые, поэтому решить проблему с перегревом не получится.