«Тазы не сдаются»: Состояние ВАЗ-2115 за 5 000 рублей удивило покупателя

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Экстремально-дешевая отечественная «Пятнашка» после долгого зимнего простоя даже сумела завестись.

Старенький ВАЗ-2115 обзорщик с канала «Гараж автоэлектрика» приобрёл в конце прошлого года всего лишь за 5 000 рублей. Автомобиль простоял в гараже всю зиму, а теперь же блогер решил узнать, в каком состоянии находится его «Пятнашка». Единственное, что сделал владелец машины за 4 месяца – поставил передние крылья, чтобы перед перепродажей автомобиль заимел более-менее приличный вид.

Низкая стоимость этого ВАЗ-2115 обуславливается тем, что у машины полностью отсутствует передний бампер и решетка радиатора, а также тем, что в салоне практически невозможно отыскать хотя бы один «живой» элемент. Всё максимально ободрано, и дряхло, приборная панель не закреплена вовсе, а при попытке включения мотора – некоторое время ничего не происходило: «Натуральный автохлам».

Продолжение... «Гадят по мелочи»: Отношение угонщиков к LADA Vesta обсудили в сети Автовладельцы рассказали о том, какой интерес из себя представляет «Веста» для злоумышленников. Несмотря на отвратительное состояние, ВАЗ-2115 сумел завестись, как только эксперт установил ему под капот новый генератор и ремень ГРМ.

«Двигатель уже пылью порос, всё в масле, ну зато провода на месте, проводка какая-никакая есть», – удивляется покупатель, уточняя, что моторный отсек этой полуразвалившейся пятнашки представляет собой вовсе не такое уж удручающее зрелище, как он представлял себе изначально.

«Тазы не сдаются, признаки жизни подаёт», – подводит итоги механик, и заявляет, что для 5 000 рублей состояние ВАЗ-2115 до неприличия неплохое, ведь машина, стоило электрику немного над ней «поколдовать», смогла включить мотор, и водитель отметил, что двигатель работает нормально, даже обороты не плавают.