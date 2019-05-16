«Уж лучше Шниву взять»: Причины не покупать новый УАЗ «Патриот» назвали в сети

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Автомобилисты откровенно раскритиковали прославленный отечественный внедорожник, предложив для него здравые альтернативы.

В одном из автомобильных сообществ «ВКонтакте», посвященных российскому автопрому, водитель решил поинтересоваться, стоит ли покупать новый УАЗ «Патриот». Ему было очень важно узнать максимально объективное мнение, потому он попросил бывалых автолюбителей быть максимально честными: «Хочу взять себе его, как вторую машину, для рыбалки и выездов на природу».

Водители, впрочем, не оценили такую идею комментатора, считая, что УАЗ «Патриот» для таких дел не очень-то сгодится, поскольку стоит он несоизмеримо много, и куда проще будет купить себе что-нибудь подешевле. Из недостатков «Патрика» автомобилисты выделяют слишком высокий расход, и тот факт, что на тяжелом бездорожье прока от него и нет особо, ведь большие габариты и слабый мотор – очевидно не самое удачное сочетание.

Продолжение... «Гадят по мелочи»: Отношение угонщиков к LADA Vesta обсудили в сети Автовладельцы рассказали о том, какой интерес из себя представляет «Веста» для злоумышленников. «Прожорлив он. А на бездорожье – как утюг. Хорош он только, чтобы по трассе носиться, уж лучше Шниву взять», – предложили альтернативы в сети.

Также обратить своё внимание можно на УАЗ 315, который, по мнению водителей, гораздо сильнее подойдёт для поставленных задач, да и цена его на вторичном рынке – на порядок ниже, чем стоимость нового УАЗ «Патриот».

Подводя итог, автолюбители пришли к выводу, что «Патрик» требует к себе слишком много внимания и заботы, и не получится купить его без того, чтобы не проводить в гараже всё своё свободное время, постоянно что-либо ремонтируя: «Не стоит он тех денег, что просят за него».