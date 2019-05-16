«Постоянно детонирует»: В сети рассказали, как решить проблему с мотором Renault Duster

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Автолюбители уверены, что дело может обойтись как заменой бензина, так и дойти до серьезных ремонтных работ.

Об этом они рассказали в сообществе водителей Renault Duster соцсети «ВКонтакте», где один из автомобилистов решил пожаловаться на поднадоевшую ему проблему. «Постоянно детонирует мотор, особенно при остановках на светофоре», – рассказывает владелец кроссовера, уточняя, что также сильно детонация проявляется, когда машина стоит на холостых оборотах. При этом свечи – новые, а заправляет свой автомобиль водитель исключительно 95-м бензином.

Продолжение... «Какие-то очень дорогие нанотехнологии»: В сети высмеяли владельца Hyundai Creta за покрытие машины стеклокерамикой Автолюбитель рассказал о плюсах доработки на форуме, посвященном кроссоверу, однако реакция других автомобилистов на отзыв «коллеги» оказалась неожиданной. По словам комментаторов, при пробеге в 63 000 километров, на Renault Duster можно попробовать, для начала, просто заменить заправку, а в том случае, если решением проблемы это не станет – есть резон попытаться прочистить форсунки, поскольку если они забиты – бензин мог портиться, вызывая дефекты силовой установки кроссовера.

Также автомобилисты предположили, что устранить детонацию можно заменой некоторых агрегатов.

«Давление в топливной рампе замерь, фильтра поменяй», – советуют водители. Один из владельцев Renault Duster, впрочем, не уверен, что решение проблемы окажется таким уж быстрым и простым: «Если серьезная детонация, то скорее всего подушка двигателя сдохла, надо менять!».