«Дилеры без штанов оставляют»: Почему не стоит пытаться «сохранить гарантию» на LADA Vesta, рассказали в сети

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Автомобилисты объяснили, почему можно не бояться «слететь с гарантии» по своей воле.

В сообществе «вестоводов» в соцсети «ВКонтакте», один из водителей поинтересовался у своих более опытных собратьев о том, нужно ли пытаться «сохранить гарантию» на LADA Vesta, имея в виду стабильное прохождение всех ТО, или же можно «забить» на это дело и делать всё самостоятельно. Мнения на этот счёт разделились, однако в большинстве оказались те, кто предпочитает не отдавать деньги «официалам».

Водитель объяснил, что ухаживает за машиной так, как и нужно – меняет фильтра, льёт хороший бензин, а также следит за тем, чтобы на кузове LADA Vesta не появлялись сколы. При этом претензий к самому автомобилю у него немного, и он сомневается, что официальные дилеры вообще смогут справиться с проблемами его «Весты»: «Есть небольшой масложор, стоит ли сохранять гарантию из-за этого?».

Продолжение... «Зачем вот эти извращения?»: Блогер откровенно рассказал, чем ему не нравится KIA Sportage По сравнению с предыдущими автомобилями водителя, у «корейца» есть серьёзные проблемы с водительским креслом. Комментаторы в сети считают, что гарантия – это конечно хорошо, однако зачастую, если с LADA Vesta случается какая-то неприятность, водителям приходится постоянно доказывать «официалам», что случай-то гарантийный, да и в целом головной боли с ними не наберешься: «Нужно ходить, доказывать и упрашивать, оставлять машину им на ремонт. Если что-то случится – сам за деньги буду ремонтировать, зато сделают сразу в этот день без проволочек».

Один из владельцев LADA Vesta убежден, что официальные дилеры всё-таки пользу приносят, но уж сильно любят навязывать какие-либо дополнительные услуги, которые стоят внушительных денег, из-за чего очень часто обслуживание автомобиля отнимает куда больше финансов, чем должно быть на бумаге: «Сейчас такие дилеры – что без штанов оставляют. Лишних денег много? Делай всё сам».