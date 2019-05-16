«Залёт» на 330 000 рублей: О неудачной покупке Infiniti G35 со «дна» рынка рассказал автокриминалист

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Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного авто, чтобы поберечь нервы, избежать проблем и не потерять деньги.

Приобретение заманчивой по стоимости хорошей машины, особенно со «дна» рынка, подобно игре в русскую рулетку. На кону не только пользование понравившимся автомобилем, но и «чистота» перед законом.

К эксперту-автокриминалисту Максиму Шелкову обратился автолюбитель с просьбой посмотреть купленную им «с рук» Infiniti G35. Стоимость авто составила 330 000 рублей, приобретался транспорт у первого на территории РФ владельца. До этого автомобилем владел только один хозяин в Беларуси, к которому машина «приехала» из США. Покупатель даже не подозревал, что это будет «залёт».

С первыми проблемами он столкнулся при постановке Infiniti G35 на учет по причине серьезных вопросов относительно VIN-кода. Предыдущий владелец отрицал криминальность авто, однако в ходе проверки опасения подтвердились. Первое, что бросилось в глаза, это явные признаки ранее проводившегося снятия шильды – так называемой полицейской таблички с номером кузова.

Второе – это несоответствие сроков, указанных на маркировочной табличке, расположенной на заднем крыле, и сроков изготовления на деталях салона. Если на табличке был указан 2004 год, то бирка на ремне безопасности указывала на 2005.

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Третье – пластина с VIN-номером Infiniti G35 оказалась накладкой. После зачистки места с номером от эпоксидной смолы проявились фрагменты оригинального VIN`а. Четвертое – номер двигателя. У «Инфинити» по всем признакам он был преднамеренно уничтожен ударами молота.

Вывод: авто изменено после угона. Пути два: мирное урегулирование вопроса с предыдущим владельцем и возврат им уплаченных средств либо же обращение в суд с предоставлением отснятых материалов проверки в качестве доказательств сокрытия предыдущим владельцем фактов криминального прошлого авто.