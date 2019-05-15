«Заколхозил антискрипом»: Владелец LADA Vesta показал действенный лайфхак для защиты от коррозии

Вчера, 18:04

Выявленный автомобилистом «секрет» отечественного бестселлера должны знать все, кто планирует приобрести «Весту» или уже стал ее обладателем.

На YouTube-канале vesTAZ опубликован ролик, в котором владелец LADA Vesta показал действенный лайфхак для защиты машины от коррозии. Примечательно, что «секрет» автомобиля ютубер обнаружил случайно.

По словам рассказчика, в его машине при закрывании багажной крышки появился неприятный треск, который надоел настолько, что автомобилист решил покончить с ним.

Автор предполагал, что грохот издает пластиковая рамка номерного знака – багажник закрывался, возникала вибрация и из-за нее пластмасса билась о кузов. Когда рассказчик снял рамку, он понял, что был прав, однако заметил более неприятное – под рамкой стиралось ЛКП. Автор отметил, что ездит на LADA Vesta уже год. Он предполагал, что дребезжание рамки может негативно влиять на ЛКП, но не до такой степени – судя по видео, пластмасса достаточно сильно повредила краску.

Продолжение... «Гадят по мелочи»: Отношение угонщиков к LADA Vesta обсудили в сети Автовладельцы рассказали о том, какой интерес из себя представляет «Веста» для злоумышленников. По мнению автомобилиста, если бы он игнорировал треск и еще год не обращал внимание на злосчастную пластиковую рамку, она бы протерла и краску, и грунтовку, после чего багажник начал бы гнить.

Однако рассказчик нашел решение проблемы – он заявил, что «заколхозил антискрипом» рамку с той стороны, с которой она соприкасается с ЛКП. За счет этого пластмасса не достает до кузова, и не трется о краску.

К слову, LADA Vesta продолжает удивлять. Накануне один из автомобилистов сообщил, что проехал на своей «Весте» более полумиллиона километров. Машина оснащена мотором 1.6, и капитальный ремонт он претерпел на 400 тысячах км пробега, в чем владелец авто винит плохой бензин.