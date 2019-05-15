«Когда денег валом, а вкуса ноль»: В сети посмеялись над дорогостоящим тюнингом Mercedes-Benz SLR McLaren

Вчера, 19:07

Кричащий внешний вид совместного детища Mercedes-Benz и McLaren Automotive не встретил положительного отклика ни у одного из комментаторов.

Пост с обсуждением оттюнингованного Mercedes-Benz SLR McLaren появился в одном из сообществ «Вконтакте», посвященном спорному автомобильному тюнингу. Говорят, что данный экземпляр принадлежит швейцарскому бизнесмену Уели Аниклеру, который и решил преобразить немецко-британский суперкар на свой вкус.

Главной особенностью тюнинга стало наличие золотой пыли в составе красной краски, которой был щедро выкрашен спортивный «Мерседес». Золотом и драгоценными камнями был отделан и интерьер автомобиля. Стоимость тюнинга превысила 4,5 млн долларов.

«На китайскую побрякушку похож», – отметил один из пользователей в комментариях к посту. «Когда денег валом, а вкуса ноль», – согласился другой подписчик. «Сел и ослеп», – прокомментировал блестящий золотой салон суперкара третий автолюбитель. «Прикол в том, что владелец всерьез считает это шедевром», – подчеркнул следующий комментатор.