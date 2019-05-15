«Практичный и проходимый»: За что уважают Toyota Land Cruiser 200 рассказал блогер

Вчера, 16:30

Японский внедорожник обладает отличными вседорожными качествами и легко проедет там, где другие застрянут.

Toyota Land Cruiser 200, несмотря на свою дороговизну продолжает пользоваться популярностью на российском рынке. Ведущий канала «AUTONEWS» подробно рассказал за что уважают легендарный японский внедорожник.

Блогер решил протестировать «Крузак» в топовой комплектации Excalibur, который узнается по внешнему облику и шильдикам. Интересно, что японский внедорожник довольно примечателен на российских дорогах, в чем ему уступает даже прославленный Mercedes-Benz G-Class. Продолжение... «Дилеры без штанов оставляют»: Почему не стоит пытаться «сохранить гарантию» на LADA Vesta, рассказали в сети Автомобилисты объяснили, почему можно не бояться «слететь с гарантии» по своей воле. Еще одним плюсом Toyota Land Cruiser 200 выступает вместительный багажник, в который можно загрузить большое количество вещей, а если сложить сиденья заднего ряда, то полезное пространство можно увеличить до 900 литров.

Помимо того, багажный отсек «Двухсотеи» обладает большой высотой, из-за чего можно поместить в него две детские коляски в неразобранном виде.

При езде по трассе на «Крузаке» наиболее приемлемая скорость составляет 110-120 км/ч, в противном случае придется отлаживать поведение автомобиля. На сложных участках бездорожья Toyota Land Cruiser 200 ведет себя отлично и запросто может преодолевать пересеченную местность или водные преграды. «Практичный и проходимый», - так оценил «Двухсотку» блогер.