«Эта проблема будет пожизненно»: «Болячку» ЛКП Hyundai Creta обсудили на форуме

Вчера, 21:00

Автоледи пожаловалась в интернете на одну из распространенных неприятностей «Креты», а другие приверженцы корейского бестселлера одновременно расстроили и успокоили девушку.

«Кретаводы» обсудили «болячку» ЛКП Hyundai Creta на тематическом форуме. Инициатором дискуссии выступила автоледи, которая сообщила, что у ее кроссовера на багажной крышке, капоте и левой двери появились на лакокрасочном покрытии «пузыри». Девушка уточнила, что автомобиль эксплуатируется с 2017 года. Также рассказчица отметила, что проинформировала «официалов» о проблеме, и те заявили, что устранят дефекты.

Продолжение... «Какие-то очень дорогие нанотехнологии»: В сети высмеяли владельца Hyundai Creta за покрытие машины стеклокерамикой Автолюбитель рассказал о плюсах доработки на форуме, посвященном кроссоверу, однако реакция других автомобилистов на отзыв «коллеги» оказалась неожиданной. Судя по реакции форумчан, проблема «пузырящегося» ЛКП встречается достаточно часто в Hyundai Creta и в других бюджетных моделях корейской марки, а также бренда KIA.

К примеру, один из владельцев модели Solaris на форуме заявил, что у его автомобиля ежегодно, в холодное время года, появляются точечные вздутия на багажной крышке. По словам собеседника, «эта проблема будет пожизненно». Однако многие пользователи на форуме призвали автоледи не огорчаться, ведь действительно дилеры без проблем убирают дефекты ЛКП по гарантии.

Стоит сказать, что некоторые форумчане заступаются за Hyundai Creta, и призывают не ругать производителя за дефекты, так как в условиях современного рынка «халтуру» себе позволяют даже авторитетные производители вроде VW, Ford и так далее. По этом поводу один из пользователей отметил следующее: «Сейчас нет идеальных машин. Нынешняя политики автопроизводителей – клепать консервные банки с неремонтопригодными движками, которые работают 100-150 тысяч км, после чего лучше избавляться от авто». С этим согласились другие пользователи, которые считают, что на новой машине стоит ездить не более 1-3 лет, после чего ее нужно продавать или сдавать в трейд-ин, «пока не рассыпалась».