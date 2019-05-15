«Умеет экономить деньги своего владельца»: Чего ожидать от Toyota Avensis со «вторички» рассказали эксперты

Вчера, 15:38

Японский седан даже на «вторичке» продолжает оставаться самым надежным автомобилем.

Все знают о «Камри», но мало кому известен надежный и прочный седан Toyota Avensis. Эксперты с канала «АВТО БУ» на YouTube подробно рассказали о том, чего ожидать от подержанного «Авенсиса».

По словам экспертов, Toyota Avensis зарекомендовал себя как автомобиль, способный прослужит очень долго своим владельцам, благодаря надежным моторам и ресурсным трансмиссиям. Подвеска на японском седане оказывает завидное сопротивление коррозии, а его надежность во многом превосходит «Камри». Эксперты отметили, что обслуживание «Авенсиса» со «вторички» не доставит финансовых потерь своему обладателю. «Умеет экономить деньги своего владельца», - такой отзыв о «японце» оставили блогеры.

Продолжение... «Дилеры без штанов оставляют»: Почему не стоит пытаться «сохранить гарантию» на LADA Vesta, рассказали в сети Автомобилисты объяснили, почему можно не бояться «слететь с гарантии» по своей воле. Под капотом Toyota Avensis разместились атмосферные двигатели, работающие на бензине и объемами 1,6, 1,8 и 2,0 литра, отличающиеся беспроблемностью.

Они приводятся в действие МКПП, АКПП и вариатором. Первые две трансмиссии характеризуются надежностью, а вариатор может легко выйти из строя – его ремонт обойдется от 20 000 рублей, а покупка нового будет стоить 150 000 рублей.

Салон «Авенсиса» достаточно качественный и износостойкий, но при перепадах температур начинает скрипеть пластик, а кожа на руле через время может стереться. Лакокрасочное покрытие Toyota Avensis тоже очень прочное и медленно приходит в негодность.