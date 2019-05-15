Две зимы позади: Впечатлениями от Renault Kaptur поделился автовладелец

Вчера, 14:58

Все автовладельцы любят свои машины, но не каждый решится откровенно «раскрыть все карты» и дать объективную характеристику автомобиля, без учета престижа марки и модели.

Владелец Renault Kaptur с 1,6 CVT 2WD, приобретенного из салона 2 года назад, поделился обзором изменений и недостатков, с которыми пришлось столкнуться или которые «вылезли» по прошествии двух зим и двух летних сезонов, а также пробега в 42 тыс. км.

Что касается внешнего вида, то он не испортился, однако у блогера есть замечания к лакокрасочному покрытию – по кузову видны следы «пескоструя». Тем не менее, выемки неглубокие, до «грунта», краска не «шелушится».

Порадовало качество лобового стекла Renault Kaptur. Имел место глубокий скол, который пришлось устранять. Однако трещины по стеклу не пошли. На порогах есть следы незначительного «протира» без ржавчины. Нет нареканий к хромированным деталям и состоянию днища, однако появилась ржавчина на выхлопной системе. Уплотнители все целые, в салоне ниоткуда не поддувает, пыль не попадает, раздражающих скрипов нет (в зимнее время появляется незначительное поскрипывание водительской двери).

Продолжение... «Глупее вопроса не слышал»: «Гениальный» способ борьбы с перегревом тормозов ВАЗ-2107 «взорвал» сеть Владелец «семёрки» поразил автомобилистов странной идеей. Пластик в багажнике дешевый и плохо чистится, и это несколько огорчает.

За два года эксплуатации Renault Kaptur не было никаких поломок, но защитный чехол вокруг рычага КПП пришлось заменить, что сделали в рамках гарантийных обязательств. Также за 42 тысячи км пробега пришлось заменить тормозные колодки и диски (на NiBK). Колесные диски же остались в изначальном состоянии.

Автор обратил внимание на такой факт как окончание гарантии на стойки, амортизаторы и сцепление (у кого «механика») по достижении пробега в 40 тысяч км.