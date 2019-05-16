«Когда хотел сэкономить, но не получилось»: Владельца газодизельного BMW X5 подняли на смех в сети

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Владелец дизельного BMW X5 поставил себе пропановое ГБО – редкость для такого автомобиля. Подобное стремление к экономии насмешило пользователей сети.

Блогер Антон Воротников рассказал, что владелец X5 2008-го года выпуска с 6-цилиндровым дизелем мощностью в 235 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом» сам устанавливал на автомобиль ГБО. По словам блогера, здесь как и на бензиновых авто, для перехода на газ ставятся газовый редуктор, форсунки, но другие «мозги», поскольку смесь впрыскивается как на газодизельных фурах. На «холостых» авто идет на дизеле, при повышенных нагрузках идет впрыск газа. В результате замещение дизеля газом иногда достигает 60%.

Блогер обозначил, что экономия финансовых средств на топливо в таком случае составляет около 20%. И за счет дизеля эта машина «ест» всего 6-7 л на 100 км. Но минусом является то, что оборудование само по себе очень дорогое, поскольку работает на специальных датчиках.

Продолжение... «Дилеры без штанов оставляют»: Почему не стоит пытаться «сохранить гарантию» на LADA Vesta, рассказали в сети Автомобилисты объяснили, почему можно не бояться «слететь с гарантии» по своей воле. Владелец BMW X5 заказывал его из Европы и заплатил за это 100 000 рублей.

По подсчетам владельца, окупить стоимость ГБО при активной езде он сумеет только через 2 года. Блогер даже решил испытать BMW X5 в деле, разогнав его до 100 км/ч сначала на газе за 7,2 секунды, а потом на дизеле – за 7,5. Результат его удивил: «Не ожидал, что газ быстрее».

Владельца газодизельного BMW X5 подняли на смех в сети из-за сомнительной экономии. «Когда хотел сэкономить, но не получилось», «То чувство бедняка, когда покупаешь бэху и переводишь ее на газ», – пишут подписчики. «За 2 года на нем можно поменять все, а ГБО все будет окупаться и окупаться», «20% экономии? Надо на ней 2 миллиона накатать», – скептически отнеслись к эксперименту другие комментаторы.