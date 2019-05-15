«Чипанул» газовый Renault Duster: Автовладелец провел необычный эксперимент

Вчера, 13:01

Как с минимальными вложениями «выжать» из автомобиля как можно больше и стоит ли игра свеч? Видеоблогер рассказал о собственным опыте эксперимента на своем «Рено».

Сегодня немало предложений, обещающих вытянуть на поверхность скрытые возможности автомобиля. Среди них чип-тюнинг, или так называемая перепрошивка ЭБУ. Опытом перепрограммирования электронного блока управления автомобилем Renault Duster 4х4 со 102-сильным 1,6-литровым бензиновым двигателем К4М, работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой» поделился видеоблогер на канале «Мой Renault Duster».

Автор отметил, что искал пути экономии топлива, а также ему не хватало мощности двигателя по трассе. Проблема мощности и динамики усугубилась больше после оборудования авто ГБО: на заправку денег тратится меньше, но машина «не едет».

Пару месяцев назад он все-таки «чипанул» свой Renault Duster, так как по словам автора, ему удалось найти толкового мастера в крупной автосервисе. Впечатляющий результат процедуры ощущался сразу: машина стала гораздо «резвее», словно в ней не 1,6-литровый двигатель, а минимум 3 л.

Продолжение... «Уж лучше Шниву взять»: Причины не покупать новый УАЗ «Патриот» назвали в сети Автомобилисты откровенно раскритиковали прославленный отечественный внедорожник, предложив для него здравые альтернативы. При этом дополнительная мощность и хорошая динамика ощущались как на газе, так и на бензине.

Вопрос экономии топлива пока остается открытым, однако блогер отметил, что расход точно не увеличился. Настоящий и «прошлогодний» расход бензина по трассе составляет около 9,5 л/100 км при скорости 110-120 км/ч и около 8,5 л/100 км при скорости 90 км/ч.

По данным производителя средний расход в загородной режиме должен составлять 6,4 литра на «сотню», однако это значение далеко от реальности, ведь по отзывам владельцев средний расход по трассе у авто не менее 7,5 литров на 100 км. Блогер же отметил, что расход Renault Duster мог бы быть и меньше, если б не его агрессивный стиль езды.