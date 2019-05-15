«Стоимость просто космическая»: Владелец KIA Rio рассказал о вложениях в 2-летний автомобиль

Вчера, 11:10

Несмотря на то, что владелец покупал «Рио» в премиум-комплектации, чтобы достичь этого уровня, ему пришлось дополнительно вложиться в доработку автомобиля.

Отзыв владельца появился на канале MrKoss174. Как он сообщил, KIA Rio был им приобретен в 2017 году и уже успел «пробежать» более 30 тысяч км. За это время серьезных поломок с ним не случалось, хотя однажды автомобиль попал в глубокую лужу и самостоятельно выбраться не сумел. Пока автор пытался поступательными движениями вытащить «Рио» из канавки, лампочка АКПП на приборной панели показала ошибку, и далее коробка не переключалась выше 2-й передачи. «Думал, сжег коробку», – поделился переживаниями владелец. Но потом все вернулось в норму. Оказалось, это специальный аварийный режим АКПП, которые ограничивает ее работу, чтобы не допустить поломки.

Владелец рассказал, что усовершенствовал свой KIA Rio дополнительной «шумкой», так как во время поездок по трассе из-за воя мотора и шума от зимней резины было сложно услышать даже музыку. Так же он добавил круиз-контроль, заказав блок через Интернет – так получилось трижды дешевле, чем заняла бы установка круиза у официального дилера.

Что касается стоимости ТО, то она, естественно разнится, но за последний техосмотр на пробеге в 30 000 км хозяин «Рио» заплатил почти 11,8 тыс. рублей, куда вошла замена фильтров, прокладок и тормозной жидкости.

В планах у автора есть замена лобового стекла с подогревом – на «родном» уже появились сколы и заметная трещина, идущая почти через все стекло. Но высокая цена его останавливает: оригинальное стекло стоит целых 60 000 рублей, а японский аналог – 30 000. «Стоимость просто космическая, как для бюджетного автомобиля», – заметил он.

Однако в итоге он добавил, что, несмотря на расходы, KIA Rio его устраивает, потому что это надежная и комфортная машина. Особенно по сравнению с его предыдущим автомобилем – LADA Granta: «Автомат» несравним с «ручкой», – отметил владелец главное преимущество «корейца».