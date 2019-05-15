Все лошади на месте? Мощность Hyundai Creta проверили на диностенде

Вчера, 12:42

Блогер решил убедиться, что реальные показатели отдачи моторов южнокорейского бестселлера соответствуют цифрам, заявленным производителям.

На YouTube-канале Test-drive TV опубликовано видео, в котором мощность Hyundai Creta проверили на диностенде. Чтобы выяснить, все ли лошади на месте у «корейца», были взяты его моноприводная версия с мотором 1.6 в связке с МКПП и полноприводная комплектация с двигателем 2.0 в паре с АКПП. Напомним, заявленная производителем мощность мотора 1.6 на Hyundai Creta составляет 123 л.с./150,7 Нм, а мощность 2-литрового агрегата равна 149,6 л.с./192 Нм.

Первой на диностенд отправилась Hyundai Creta с мотором 1.6. Проверка показала, что показатели мощности двигателя соответствуют паспортным цифрам – 123,6 л.с./152,8 НМ. Проверка 2-литрового мотора тоже подтвердила заявленные производителем показатели – 149 л.с./192 Нм.

Продолжение... «Какие-то очень дорогие нанотехнологии»: В сети высмеяли владельца Hyundai Creta за покрытие машины стеклокерамикой Автолюбитель рассказал о плюсах доработки на форуме, посвященном кроссоверу, однако реакция других автомобилистов на отзыв «коллеги» оказалась неожиданной. Также был проведен еще один эксперимент - Hyundai Creta с мотором 1.6 снова проверили на диностенде, но в машине включили все системы, которые потребляют энергию (подогрев кресел, руля, стекол и так далее).

Оказалось, что в таком режиме мотор кроссовера теряет 10 л.с. мощности и 10 Нм крутящего момента. Поэтому ютубер призвал автомобилистов не удивляться, что в их «Кретах» в холодное время года заметно вырастает расход топлива.

Напомним, Hyundai Creta остается кроссовером №1 на авторынке России. Спрос на машину не теряет положительной динамики, и за апрель текущего года показал «плюс» в 3% - россияне купили в прошлом месяце 6 123 экземпляра модели.