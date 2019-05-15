Есть разница в качестве? В сети сравнили LADA Vesta SW Cross 2017 и 2018 годов выпуска

Вчера, 10:12

Стало известно, как «АвтоВАЗ» прислушивается к мнению автомобилистов, работает над совершенствованием моделей, выявлением и устранением недостатков.

Эксперт и ведущий популярного YouTube-канала «Энергетик Сергей Николаев» вместе с постоянным подписчиком канала Максимом провели обзор и сравнение двух вариантов одной модели автомобиля – LADA Vesta SW Cross 2017 и 2018 годов. Авто «постарше» – это «Веста» «Энергетика», модель 2018 года – личный автомобиль Максима. Всего год разницы в выпуске одной и той же модели, однако, изменения оказались заметными.

Сообщается, что ранее Максим владел новенькой «Вестой» 2015 года выпуска в кузове седан, однако в 2018 году поменял его на универсал. Подписчик блогера отметил, что у седана, проехавшего за 3 года 90 тыс. км, сильно стачивались тормозные диски, однако в LADA Vesta SW Cross 2017 и 2018 годов до сих пор не избавились от этого недостатка, и с ним приходится мириться. Либо можно заменить штатные диски на диски UBS, как поступил блогер, однако, эксперт отметил, что колодки в таком случае придется менять вдвое чаще.

Владелец LADA Vesta SW Cross 2018 года пожаловался на отсутствие крышек для замены «противотуманок». В авто 2017 модельного года такие крышки еще присутствуют.

Продолжение... «Дилеры без штанов оставляют»: Почему не стоит пытаться «сохранить гарантию» на LADA Vesta, рассказали в сети Автомобилисты объяснили, почему можно не бояться «слететь с гарантии» по своей воле. Также блогер уже давно заменил стойки в своей машине на «Асоми», избавившись от стука в амортизаторах, а недавно в его авто по гарантии заменили амортизатор поперечной устойчивости с наваренными впереди втулками и установили стойки амортизатора Rosteco.

В LADA Vesta SW Cross 2018 года такой амортизатор уже установлен с завода. За год эксплуатации в модели 2018 года, по словам Максима, пока ничего «не стучало».

Разница между машинами была выявлена и в звучании сигнала. У обоих владельцев LADA Vesta SW Cross остались вопросы к «АвтоВАЗ» по поводу эргономики салона, в частности, сидений и подлокотников. Блогер тюнинговал салон самостоятельно.