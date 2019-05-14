Идеальное состояние кузова LADA Vesta после года в такси показал владелец

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Как правило, автомобили, которые используются в такси, всего за год превращаются в «убитые ведра» из-за тяжелых условий эксплуатации. Однако «Веста» достойно выдержала это испытание.

Автор канала vesTAZ показал состояние кузова седана LADA Vesta, которое после года в такси осталось идеальным. Практически весь годовой пробег в 50 000 км машина проехала по городу, где главной потенциальной опасностью для ЛКП были реагенты, которыми посыпают дороги. Эксплуатировался автомобиль в Поволжье.

Однако на местах, которые чаще всего страдают от пескоструя, а именно на капоте, бамперах и крыльях у LADA Vesta нет ни единого скола. Фары тоже сохранились в отличном состоянии, подвели только хромированные вставки, которые покрылись мелкими царапинами и сколами. Также незначительные повреждения от пескоструя можно заметить на передних порогах, но владелец уверен, что LADA Vesta это можно простить, ведь такая же проблема встречается на многих более дорогих иномарках.

Тем не менее тем, кто собирается использовать «Весту» в такси, он посоветовал всё-таки обклеить пороги бронеплёнкой, так как их могут поцарапать люди. Водитель также обклеил пленкой «под карбон» внутренние ручки дверей, чтобы они не затирались. Таксист добвил, что на кузове не появилось ни следа коррозии, ржавчина есть только на одной стойке стабилизатора, но поскольку это «расходник», ничего страшного в этом владелец не видит.