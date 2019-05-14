Автомобилисты против «АвтоВАЗ»: ТОП-5 причин не покупать модели LADA озвучили в сети

Сегодня, 11:18

Продукция отечественного автопрома не оставляет равнодушным никого, вызывая массу обсуждений.

«АвтоВАЗ» можно любить и, наоборот, относиться «без теплоты». LADA как устаревшие, так и современные, имеют как поклонников, так и противников, и все могут привести аргументы. Так в сети на YouTube-канале «Scorpion TV» были озвучены ТОП-5 причин отказаться от покупки моделей LADA.

О ненадежности ВАЗ сложено немало анекдотов, и это являетс первой причиной не покупать «АвтоВАЗ», ведь на практике немало случаев, когда новое авто с минимальным пробегом начинало ломаться. При этом автор канала отмечает, что дешевые запчасти и их обилие не исправляют ситуацию, ведь и «вазовские» детали ненадежны, а потому результат ремонта «протянет» не долго.

Вторая причина – мало комфорта, непродуманный, неэргономичный салон: неудобные кресла, плохая «шумка», некачественный скрипучий пластик и многое другое. Противники «АвтоВАЗ» утверждают, что приобретая машину, они покупают не конструктор, с которым еще нужно повозиться, чтобы сделать то, что по душе.

Третья причина – старые технологии. Отмечается, что даже новые «Весты» оснащаются морально устаревшими моторами и «коробками с «восьмерок»: все гудит, скрипит и «долго думает». Четвертой причиной отказаться от покупки моделей LADA автор канала назвал дизайн. Отмечается, что отечественные авто, даже современные модели, меркнут на фоне аналогичных иномарок.

Пятая причина – угоняемость. Дешевые популярные машины у угонщиков пользуются повышенным спросом. К тому же, оставляет желать лучшего противоугонный комплекс.