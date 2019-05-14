«Будто на Жигулях едешь»: Впечатлениями от эксплуатации KIA Sportage 2018 поделился владелец

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Четыре месяца покатавшись на KIA Sportage 4-го поколения, владелец решил рассказать, что ему нравится и не нравится в этом автомобиле.

Блогер Саша Тамм рассказал, что одним из ключевых факторов, почему он выбрал именно KIA Sportage, стала его внешность и ярко-красный кузов: «Сперли «морду» у Porsche Cayenne», – отметил он. – «Корейцы молодцы».

Начав обзор с багажника, он обратил внимание на то, что вода после мойки и дождя собирается на крышке багажника и при его открытии начинает капать вниз. Однако ему понравилось, что в багажнике нового KIA Sportage нет порога, и образуется ровный пол.

Оснащен его экземпляр «Киа Спортейдж» 1,6-литровым дизельным мотором. Как заявил владелец, в первые 5 лет под капот можно вообще не заглядывать – двигатель очень надежный и не ломается. К тому же по городу он расходует совсем немного топлива – 7,2 литра, а по трассе – около 5 литров.

Эргономика салона в KIA Sportage владельцу тоже по душе: удобный мультируль, достаточно пространства при посадке, информативный бортовой компьютер. А вот оформление панели с мультимедиа ему не понравилось: «Огромные кнопки от китайского калькулятора», – описал он впечатления.

К «косякам» салона, по мнению автора, относится кнопка автоматического поднимания стекол: на самом деле автоматически она их только опускает, а для их поднятия нужно зажимать кнопку пальцем вручную. Но главный недостаток – квадратная форма водительского кресла, «плоская как табуретка», без поддержки поясничного отдела, из-за чего через 2 часа езды болит спина. Чтобы с этим справиться, автору пришлось подкладывать под поясницу подушку.

На заднем ряду места много, есть поясничная поддержка, но металлический крючок ремня безопасности часто сползает вниз и начинает греметь, ударяясь о кузов: «Звук, будто на Жигулях едешь».

Шумоизоляции, по ощущениям владельца, в KIA Sportage как будто нет и слышно всё. Но динамика во время езды его устраивает: «Я не лихач, мне хватает». По его мнению, такая машина просто должна спокойно и экономично ехать: «Это дешево, симпатично и надежно», – подытожил он.