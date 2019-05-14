Есть смысл «кочегарить»? Плюсы и минусы чип-тюнинга Hyundai Creta обсудили автомобилисты

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Сделать авто мощнее и динамичнее, не меняя двигатель, возможно. Обладатели Hyundai Creta и эксперты решили проанализировать целесообразность процедуры модернизации.

Редкий автомобилист не хотел бы улучшить свое авто, ведь всегда хочется чуточку больше, оригинальнее, мощнее, быстрее. Члены клуба «Hyundai Creta Club Россия» решили разобраться в проблеме чип-тюнинга. В частности, на обсуждение был вынесен вопрос о повышении динамики разгона и крутящего момента на 2-литровой 150-сильной «Крете» с АКПП в максимальной комплектации.

Искусственно увеличить количество «лошадей» под капотом со 150 до 163-165 возможно, и машина станет по характеристикам такой же, как и 25ix, выпускаемая для рынка Кореи и Китая. Однако для этого придется провести чип-тюнинг с перепрошивкой ЭБУ.

При этом преимущества в виде дополнительной мощности «из ниоткуда», динамичного быстрого разгона и моментального ответа авто даже при легком нажатии на педаль газа, а также возможной экономии топлива (до 10%) благодаря более быстрому разгону до постоянной скорости, могут перекрываться недостатками. Среди них главный – это утрата гарантии на машину. Также некоторые рисковые автолюбители, которым удалось найти толкового мастера и «перепрошить» авто, жаловались на более интенсивный износ двигателя и повышение частоты поломок.

Стало известно еще об одном способе – механическом, без вмешательства в электронику. Для этого нужно изменить «физику» воздушного потока возле дроссельной заслонки. Достигается нужный эффект с помощью создания канавок у дросселя. Мастера обещают меньший расход топлива и повышение мощности на малых оборотах, однако эксперты утверждают, что эти обещания можно смело «делить надвое», и в целом, нет особого смысла «кочегарить» авто, чтобы на нем просто ездить, а не «летать» (что на отечественных дорогах просто невозможно).