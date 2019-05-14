«Чертов гений!»: «Русскую смекалку» владельца LADA Granta оценили в сети

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Автовладелец показал лайфхак с антенной.

В одном из тематических сообществ во «ВКонтакте», посвященном модели LADA Granta, появилось фото, которое стало очередным примером безграничной сообразительности отечественных автомобилистов. На снимке можно увидеть «Гранту» с открытой багажной дверью, которую подпирает антенна, располагающаяся на левом заднем крыле транспортного средства. Судя по фото, антенна прогнулась под весом двери, однако справляется с ролью упор багажника.

Стоит сказать, что забавный лайфхак для LADA Granta положительно оценили в сети. В комментариях к фото один из пользователей написал: «Русская смекалка». Другой зритель добавил: «Чертов гений!». При этом, некоторые пользователи считают показанное на фото не более чем шуткой, так как антенна слишком тонкая, чтобы полноценно выполнять роль упора, и быстро согнется.

Напомним, LADA Granta представляет собой бюджетную модель малого класса, в основу которой легла «Калина», которая уже не выпускается. В минувшем году «Гранта» претерпела обновление, в рамках которого обрела несколько пересмотренный салон и более привлекательную внешность, чем обязана новому «Х-стилю» компании «АвтоВАЗ».

В данное время в линейке LADA Granta состоят седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. Кроме того, недавно к перечисленным авто присоединилась версия модели для автошкол. Минимальная стоимость «Гранты» составляет 373 410 рублей.