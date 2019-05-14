«Работает, как трактор»: На проблемы с кондиционером УАЗ «Патриот» пожаловался владелец

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Автомобилисту не нравится, что после включения системы охлаждения – «Патрик» начинает жутко шуметь.

В сообществе владельцев УАЗ «Патриот» в соцсети «ВКонтакте» один из водителей решил рассказать о проблеме, с которой недавно столкнулся. «При включении кондиционера машина работает как трактор, это что вообще такое?», – жалуется автомобилист и просит комментаторов каким-либо образом посодействовать решению его проблемы.

Автолюбители рассказали, что сами тоже сталкивались с похожей ситуацией. Один из владельцев «Патрика» даже посетовал, что работу кондиционера становится слышно с улицы, даже если окна УАЗ «Патриот» закрыты наглухо: «Такая же ерунда. Компрессор, видимо, так странно работает. Не трактор, конечно, но всё равно – крайне ощутимо, причиняет дискомфорт».

Продолжение... «Чуть лучше, чуть кроссовернее»: Откровенно о новом Nissan Qashqai высказался блогер Обзорщик взял у дилеров на обзор самую «свежую» версию японского паркетника, и рассказал, что в нем улучшилось, и чего не хватает в машине. Впрочем, водителю предложили не унывать и объяснили, что не так уж и громко шумит KIA Rio, если сравнить с другими машинами. Например – у Chevrolet Niva наблюдается схожая проблема, и там кондиционер тарахтел ещё сильнее, чем на российском внедорожнике. Что примечательно, автовладелец уточнил, что изнутри салона работа системы охлаждения слышна вовсе не так, как снаружи, что ещё сильнее удивляет водителя.

«При увеличении оборотов – звук уходит. Это как раз лечится прошивкой и увеличением оборотов холостых при включении кондиционера», – подвели итог комментаторы в сети.