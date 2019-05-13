Двигатель ВАЗ-2104 против бетона: В сети провели смелый эксперимент

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Найден оригинальный способ тестирования двигателя ВАЗ-2104 на его надежность и безотказность: просто залейте бетоном «четверку», и посмотрите, что будет.

С «ВАЗами» приходиться повозиться, но многие из них до сих пор в строю, несмотря на солидный возраст и колоссальный пробег. Оригинальный смелый эксперимент проверки двигателя ВАЗ-2104 на выносливость провели блогеры ютуб-канала «Гараж 54»: они просто максимально загерметизировали отсек двигателя и залили бетоном все пространство под капотом подопытной «четверки», чтобы посмотреть, заведется потом двигатель или нет, и сможет ли поехать автомобиль.

Первое, на что обратил внимание автор сразу после заливки жидким раствором, это то, что у машины не сильно просела подвеска. После недельного перерыва, который был необходим на застывание бетона, перед попыткой завести «четверку», пришлось провести подготовительные работы: освободить от бетона и снять крышку воздушного фильтра, подключить АКБ, поставив его просто на бетон.

Тогда организаторы эксперимента применили «план Б», и «железобетонный» ВАЗ завелся «с толкача», а после даже сам тронулся и на холостых оборотах «протянут» несколько метров.