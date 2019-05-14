«Чуть лучше, чуть кроссовернее»: Откровенно о новом Nissan Qashqai высказался блогер

Сегодня, 05:00

Обзорщик взял у дилеров на обзор самую «свежую» версию японского паркетника, и рассказал, что в нем улучшилось, и чего не хватает в машине.

Откровенно о новом Nissan Qashqai высказался блогер на YouTube-канале Z Drive. По словам обзорщика, с рестайлингом автомобиль стал «чуть лучше, чуть кроссовернее». Последнее выражается в более «уверенной» подвеске, полученной паркетником. Машина обладает достаточным внутренним пространством, получила обогреваемые кресла, и руль у нее теперь тоже с подогревом.

Огорчает блогера то, что силовую линейку нового Nissan Qashqai в России представляют только моторы 1.2 и 2.0. По мнению обзорщика, машине явно не хватает двигателя 2.5, с которым езда будет гораздо динамичнее. А еще, с таким мотором кроссовер привлек бы к себе внимание молодых водителей. Еще одним весомым минусом паркетника ютубер считает его устаревшую мультимедийную систему. Эксперт назвал ее «ретро», так как она работает не на «Андроиде». Еще ютубер обратил внимание на недостаточность шумоизоляции автомобиля.

Говоря об ощущениях за рулем Nissan Qashqai, блогер обратил внимание на «внятный» руль. Кроме того, обзорщику понравилась работа вариатора, имитирующего переключение передач. По словам автора, имитация позволяет исключить в салоне надоедающий монотонный гул мотора.

Жесткая подвеска нового Nissan Qashqai понравилась блогеру. За счет нее автомобиль стал устойчивее на трассе, хорошо проходит неровности. В целом, автор считает кроссовер сбалансированным, а еще убежден, что автомобиль сможет в России конкурировать с корейцами как из-за цены, так и из-за характеристик – обновленный «Кашкай» предлагается в России по цене от 1 170 000 рублей. Одна из «топовых» комплектаций имеет интеллектуальную систему полного привода.