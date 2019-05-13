«Такого ведра я не встречал»: Восторгами от «неломающегося» ВАЗ-2101 за 25 тыс. рублей поделился владелец

Сегодня, 13:50

Водитель 3 года проездил за рулём «Копейки», и теперь решил рассказать, как автомобиль себя проявил.

Внешне ВАЗ-2101 напоминает блогеру Сергею Смирнову рассыпающееся ведро, однако он сразу уточняет, что за 20 000 километров пробега и 3 года не самой активной эксплуатации, у автомобиля не было ни одной серьезной поломки, и водитель просто ума приложить не может, как же так могло получиться: «Копейка с душой Тойоты. Я такого ведра не встречал никогда».

Автомобиль 1986 года выпуска действительно не приносил блогеру никаких проблем, а приобрести «Копейку» его заставило желание научить водить машину своих родных, а также необходимость постоянно ездить к другим автовладельцам и экономить время на общественном транспорте. «Хотел машину по цене телефона или велосипеда», – шутит водитель.

Стоимость «неломающегося» ВАЗ-2101 составила всего-то 25 000 рублей, и из более-менее существенных доработок обзорщик может выделить лишь новую резину, рейлинги на крыше и спортивные зеркала. Сразу после приобретения в «Копейке» был заменён тосол и охлаждающая жидкость, при этом масло замены не потребовало, что ещё сильнее удивило водителя.

«Можете верить или нет, но она действительно ни разу не сломалась за 20 000 километров. И масла не ушло ни грамма. Сколько езжу – всегда заводится с полоборота», – делится восторгами автомобилист.