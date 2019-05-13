«Обогнать Жигуль – целая история»: О претензиях к новому Toyota Land Cruiser Prado рассказал водитель

Сегодня, 16:49

Владелец «Прадика» убежден в том, что машина – очень хороша, но есть у неё целый ряд проблем.

Стоимость нового Toyota Land Cruiser Prado в достойной комплектации с 2,7-литровым мотором составила чуть более 3,6 миллиона рублей, потому водитель решил рассказать о том, какие у него претензии к внедорожнику за столь внушительную сумму денег. В первую очередь, в «Прадике» его очень смущает расход, к которому автомобилист, даже с учетом того, что ранее у него были большие японские внедорожники, оказался не готов.

Также у водителя появились жалобы на пневмоподвеску с KDSS. Что интересно, в более дешевых комплектациях Toyota Land Cruiser Prado оснащался обычной пружиной, и это делало автомобиль более валким и приятным в управлении. Помимо этого, динамика внедорожника – едва ли не самая большая головная боль водителя, который уже жалеет, что не остановил свой выбор на «Прадике» с 4,0-литровым двигателем.

«Совсем плохо едет по трассе. Жигуль обогнать – будет целая история, да и комфорта по разбитым дорогам очень мало», – жалуется водитель на своего «японца». Комментаторы на автомобильном форуме подтвердили факт того, что с динамикой у Toyota Land Cruiser Prado действительно есть проблемы, и усомнились в том, что его вообще стоило покупать, если владелец машины собирался ездить преимущественно по трассам.

«Прадо – это же сарай какой-то, ещё и за такие деньги. Простой и надежный, это да, но комфорта по трясучкам не будет, и не едет он совсем», – подвели итог комментаторы в сети.