«Есть в ней что-то жигулёвское»: Владелец LADA Granta поделился отзывом о машине спустя 2 года эксплуатации

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Автолюбитель решил снять обзор на свою «Гранту» после того, как машина проехала 110 000 км. За это время владелец авто смог понять, чем она хороша, и какие у нее минусы.

Владелец LADA Granta поделился отзывом о машине спустя 2 года эксплуатации в видео на YouTube-канале «Артур Show_Avto». Рассказ автор посвятил всем, кто планирует приобрести «Гранту». Уточним, что речь идет о лифтбеке LADA Granta, купленном рассказчиком в 2017 году. За все время эксплуатации машина не доставляла особых проблем, и сейчас, как говорит владелец, она заводится «сполтыка», а электроусилитель руля работает на «отлично». При этом, по словам автора, «есть в ней что-то жигулёвское». К примеру, чтобы включить первую передачу МКПП, нужно «постараться» – до упора выжимать сцепление, а потом четкими движениями перемещать рычаг «коробки». Также, иногда, по не ясным причинам, мотор после запуска сразу же глохнет, и порой, для старта двигателя приходится дольше «крутить» стартер. Чтобы включить «аварийку», легкого нажатия пальцем на соответствующую кнопку – недостаточно, нужно нажимать сильнее. Еще у автомобиля нет замка лючка бензобака.

Чтобы кузов авто не царапался под дверными ручками, «грантовод» рекомендует покупать машину сразу с защитной пленкой на проблемных местах. Также защитную пленку автор советует клеить на передние части кузова машины для защиты от камней и других частиц, царапающих ЛКП. Автор отметил, что износ в салоне двухлетней машины незаметен, а если его и можно увидеть, то только на селекторе КПП.

Рассказчика удивляет, что лифтбек LADA Granta, при том, что он – «бюджетник», имеет огромный багажник. Также плюсом модели является достаточная динамика. Однако из минусов можно выделить тесный салон авто, но этот нюанс – относителен, ведь для людей среднего роста внутреннее пространство машины вполне комфортно.

Примечательно, что в обсуждаемой LADA Granta не случалось серьезных поломок. Заменялся только ступичный подшипник. Автомобилист подытожил, что «Гранта» – вполне нормальная машина, однако вряд ли подойдет для работы в такси из-за тесноты салона.