Подвеска и проходимость vs турбо и комфорт: Renault Duster и Sandero Stepway сравнили в сети

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Комментаторы решили помочь водителю определиться с выбором между двумя французскими автомобилями.

На одном из форумов автолюбитель попросил совета. Он решил приобрести себе новую машину, и выбор в итоге остановился на Renault Duster и Sandero Stepway. В пользу последнего говорил более низкий ценник, однако водитель сразу уточнил, что если и брать «Сандеро», то лишь максимальную комплектацию, и потому по стоимости они примерно уравняются.

Помимо этого, Renault Duster – чуть больше по габаритам, да и проходимость явно круче, а за Sandero Stepway говорит тот факт, что он просто симпатичен автолюбителю внешне. Комментаторы в сети объяснили ему, что внедорожные возможности «Дастера» – действительно хороши, однако на версии с моноприводом всё становится куда хуже, потому если выбирать его, то уже в более достойных комплектациях.

«Дастер – это подвеска и проходимость, но оно теряет смысл на переднем приводе», «Бензиновый 1,6 у Дастера – древний как мамонт», – перечисляют проблемные моменты Renault Duster автомобилисты. У Sandero Stepway хватает своих положительных и отрицательных качеств. Хвалят «француза» за неплохой уровень комфорта, а также за качественные и надежные турбомоторы, которые ломаются очень редко.

А вот из недостатков Renault Sandero Stepway выделить можно на удивление слабую динамику, а также, вне зависимости от комплектации, не самый лучший салон: «Даже в максимальной версии – впечатление дешевого авто, чуточку не хватает до желаемого».