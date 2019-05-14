Реанимация «Нивы» в прямом эфире: Блогеры оживили LADA 4X4

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ВАЗ-2121 «Нива» можно завести и заставить поехать даже после 5-летнего простоя авто и с наличием уймы «косяков». Автолюбители из Волокамска доказали обратное.

Видеоблогеры из Волокамска на своем Youtube-канале «Volok RaCe» совершили успешную попытку «реанимировать» ВАЗ-2121 «Нива». Автомобиль до момента съемки ролика не использовался 5 лет, причем, не был «законсервирован» и пребывал в плачевном неухоженном состоянии.

К состоянию машины, конечно, были серьезные вопросы: «разболтанные» ходовая и подвеска, самый «народный» инструмент-закрепитель изоляционная лента в самых разных местах, грязь и многое другое. Под капотом машины был обнаружен «древний» двигатель в состоянии «вроде, не очень», а в радиаторе было «сухо», но «нам не привыкать», - отметили блогеры. В салоне у приборной панели были обнаружены странные кнопки, однако оказалось, что это когда-то был самодельный автозапуск.

Продолжение... Подвеска и проходимость vs турбо и комфорт: Renault Duster и Sandero Stepway сравнили в сети Комментаторы решили помочь водителю определиться с выбором между двумя французскими автомобилями. Покопавшись в «паутине» проводов и изоленты, установив новый мощный аккумулятор и залив топливо в бак, блогеры, все же, умудрились включить зажигание и запустить двигатель. Как оказалось, в негодность пришла магистраль системы охлаждения, но это поправимо. Еще немного «магии» и «Нива» поехала – практически не имея сцепления и тормозов, со стучащим карданом и «оторванным» задним мостом.

Тем не менее, ВАЗ 2121 выдержал тест сельской пересеченной местностью в дождливую грязную погоду. Реанимация «Нивы» состоялась.