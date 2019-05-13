«Скоропостижно скончался»: Пришедший в негодность АКБ на Hyundai Creta удивил водителя

Сегодня, 12:09

Автомобилист никак не ожидал, что даже в условиях ежедневной эксплуатации аккумулятор может так быстро «умереть».

В сообществе владельцев Hyundai Creta в соцсети «ВКонтакте», один из водителей рассказал о том, как у него пришёл в негодность АКБ его кроссовера: «Скоропостижно скончался». Несмотря на тот факт, что машина стабильно использовалась каждый день, это никак не должно было отразиться на работоспособности оригинальной батареи, стоимость которой составляет немаленькие 12 000 рублей.

Комментаторы в сети убеждены, что водителю очень не повезло с его Hyundai Creta, поскольку у них такой проблемы и близко не было. При этом, автолюбители сетуют, что официальные дилеры данный случай наверняка не признают гарантийным, хотя здесь на лицо – заводской брак: «А даже если докажут, что брак – гарантия на аккумуляторную батарею длится всего-то 12 месяцев».

В то же время, нашелся водитель, предположивший, что владелец проблемной Hyundai Creta виноват во всём сам, поскольку эксплуатировал машину слишком жёстко: «Ничего удивительного, если короткие поездки и частые запуски двигателя». Однако его комментарий быстро «утонул» среди тех, кто попытался оправдать автомобилиста с «умершей» АКБ: «1.5 года? Да хоть по 20раз в день крути, не сдохнет. А вообще дилер плотность проверять должен на ТО».

Подводя итог, комментаторы в сети порекомендовали водителю Hyundai Creta озаботиться приобретением нового аккумулятора, при том выбрать ему посоветовали не «родной» АКБ, а более дешевый, что и сделал владелец кроссовера: «Взял аналог с гарантией на 4 года, за 6 900 рублей, с учетом того, что его характеристики выше».