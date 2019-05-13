«Все отлично»: Состояние Geely Atlas после года использования оценил автовладелец

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Поднебесный паркетник в скором времени может стать бестселлером отечественного рынка, благодаря своей надежности и ремонтопригодности, уверен обзорщик.

Китайский кроссовер Geely Atlas пользуется хорошей популярностью на российском рынке, но он тоже не застрахован от неисправностей. Блогер Anton оценил состояние "китайца" после года использования.

Прежде всего автовладелец обратил внимание на подкапотное пространство «Атласа», которое оказалось довольно чистым – кроме пыли в моторном отсеке ничего не наблюдается. Плановое ТО блогеру обошлось в 15 000 рублей – дилеры заменили на китайском кроссовере масляный фильтр, воздушный фильтр и фильтр салона. Помимо того, на Geely Atlas владелец произвел замену руля из-за выхода из строя системы регулирования громкости.

За год использования «Атласа» на хромированной окантовке кузова появились следы накипи, что является следствием влияния реагентов, но этот недостаток не критичен – его можно легко устранить. Также в задней части кузова китайской машины вздулся «пузырь», который был устранен дилером. Патрубки выхлопной системы на Geely Atlas со временем подвергались коррозии, но этот недостаток тоже легко устраним – можно воспользоваться тряпкой или счеткой, отметил блогер. При морозной погоде на поднебесном кроссовере отказывается работать бесключевой доступ в салон, о чем уже проинформирован дилер, обязующийся решить данную проблему.

Расход топлива в «китайце» на 100 км в городском режиме составил 12,2 литра, а на трассе «Атлас» «съедает» около 10,0 литров на 100 км. Что касается силовых параметров, то под капотом Geely Atlas разместился 1,8-литровый турбодвигатель, который несмотря на все возлагаемые на него надежды отличается не самой лучшей динамикой, но причиной этого оказалась плавно работающая коробка передач. Блогер считает, что необходимо перепрошить трансмиссию для ускорения автомобиля.

В целом, владелец остался доволен своим автомобилем, у которого практически не наблюдалось крупных «косяков» за год использования. «Все отлично», - так оценил Geely Atlas владелец.