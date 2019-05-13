Дешево и полезно: Составлен ТОП-10 товаров для Toyota Corolla с AliExpress

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В данном списке представлены аксессуары, стоимость которых не превышает 1 500 рублей.

Открывает данный рейтинг накладка на зеркала заднего вида Toyota Corolla, защищающие их от дождя. Комплект из двух пластиковых деталей обойдётся покупателю всего лишь в 65 рублей. Далее идёт полезная щетка для удаления пыли, повторяющая форму воздуховодов японского седана, которую на AliExpress можно купить за 75 рублей.

Светоотражающие накладки, предупреждающие об открытой двери, в количестве 4 единиц, обойдутся водителю всего-то в 167 рублей, на выбор доступно несколько цветов, дабы аксессуары не слишком сильно выделялись на фоне кузова. Следующую позицию в рейтинге занимают оригинальные накладки на дверные петли Toyota Corolla – несколько цветов и вариантов оформления, 4 штуки, 260 рублей.

Продолжение... «По динамике – хуже Соляриса»: Почему не стоит брать Toyota Camry 2.0, рассказали в сети Автолюбители считают, что «Камрюху» с этим двигателем нужно забыть, как страшный сон. За недорогую и полезную сеточку для багажного отделения автомобиля понадобится отдать 300 рублей. В ней свободно поместится огнетушитель и несколько бутылок воды, либо же – просто куча всяких мелочей. В 520 рублей для водителя Toyota Corolla обойдется новый селектор коробки передач, сделанный под «классику». За 650 рублей можно стать владельцем камеры заднего вида с функцией ночного видения, и датчиками парковки.

900 рублей будет стоить органайзер для прославленного «японца», цепляющийся на передние сиденья и обладающий большим количеством карманов разных форм и размеров. В 1 1000 рублей водителю выйдут стильные хромовые накладки на дверные ручки автомобиля. Наконец, первое место в ТОП-10 товаров для Toyota Corolla с AliExpress достаётся спортивным чехлам для передних сидений машины – за настоящий «люкс» заплатить придётся ровно 1 500 рублей.