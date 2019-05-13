«По динамике – хуже Соляриса»: Почему не стоит брать Toyota Camry 2.0, рассказали в сети

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Автолюбители считают, что «Камрюху» с этим двигателем нужно забыть, как страшный сон.

В сообществе владельцев Toyota Camry, один из водителей решил поинтересоваться, есть ли существенная разница между японским автомобилем с моторами на 2,0 и на 2,5 литра. Сильнее всего автомобилиста волновало, отличаются ли данные модели «Камри» в плане динамики и расхода. Комментаторы в сети оказались практически однозначны в своём решении и попытались объяснить водителю, почему не стоит брать «японца» с мотором на 2,0 литра.

Для начала, автолюбители рассказали, что по расходу Toyota Camry 2.0 от 2.5 отличается не очень-то и сильно, а вот в плане динамики более мощная силовая установка даст конкуренту «сто очков вперёд». При этом, комментаторы допускают, что слабого двигателя вполне может хватить для того, чтобы комфортно передвигаться по городу – другой вопрос, что «Камри», зачастую, берут не только ради этого, но и для того, чтобы прочувствовать хорошую динамику.

«Вообще забудь про этот овощном мотор, он не должен был стоять в Камри. Поставить его туда мог лишь полный болван», – объясняют владельцы Toyota Camry, уточняя, что динамические характеристики Toyota Camry 2.0 объективно никуда не годятся, поскольку единственное достойное применение для нее, помимо езды по городу – вечное стояние в пробках: «Можно комфортно в пробке постоять, в остальном – применения ей нет».

Подводя итог, комментаторы достаточно грубо заявили, что Toyota Camry с 2,0-литровым двигателем – попросту «мертворожденная», поскольку маркетологи бренда засунули этот агрегат внутрь легендарной машины исключительно ради того, чтобы сбить цену и привлечь к ней внимание: «Да она даже по динамике на трассе – хуже Соляриса 1.4, о чем вообще речь».