«Arkana отдыхает»: Автоэксперт остался в восторге от Dongfeng ix5

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Китайский автопром не перестает приятно удивлять. Представлен новый кроссовер Dongfeng ix5 Fengon, который показывает, что французам с их Renault Arkana можно поучиться у китайцев.

Автор и ведущий популярного канала на Youtube Click on Life Михаил Кульдяев посетил китайский автосалон и пристально оценил кроссовер Dongfeng ix5 Fengon, оставшись в восторге: «Arkana отдыхает», - уверен эксперт.

Стильный, выверенный, «мускулистый», агрессивный дизайн придает кроссоверу особого шарма и представительности. Концепт Fengon был представлен еще в прошлом году. В этом году авто уже поступило в продажу в Поднебесной, и ее охотно покупают. В частности, только у представленного образца пробег уже 6,18 тысяч км.

Колеса 21 дюйм, 4,7 м длина, просторный комфортабельный салон, 2-литровый турбомотор на 200 «лошадок» с крутящим моментом 350 Нм, 6-ступенчатый «автомат» и многое другое, - все это в Китае в переводе на «русские деньги» по цене 1,5 миллиона рублей. Как вам? Сможет ли за такие деньги достаться «Аркана», которой французы очень гордятся и пророчат своей новинке «большое будущее»?

Особого внимания заслуживает салон. Dongfeng не стали экономить на отделке и эргономике. Сидения удобные, с должной поддержкой и защитой. Для отделки используются кожа, оригинальная алькантара (отнюдь недешевый материал), дорогой качественный пластик с такой текстурой, которую на первый взгляд сложно отличить от кожи. Рычаг КПП уже больше похож на интересный небольшой джойстик с кнопкой.

«Полный фарш» электроники – традиционный «конек» китайцев, однако в Dongfeng ix5 Fengon все выглядит уместно, надежно, качественно, технологично, – двумя словами «впечатляюще и многообещающе».

В завершении своего обзора Михаил Кульдяев высказал пожелание поскорее увидеть «Донфенги» в России.